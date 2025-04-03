العالم اليوم - الإعلان عن موعد فرض الرسوم الأميركية الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 12:25 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 أبريل الجاري.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين إنّ الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ كالآتي: في 5 أبريل في الساعة 04:01 ت غ للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرّر ترامب فرضه على كلّ واردات بلاده، وفي 9 أبريل في الساعة 04:01 لتلك التي تزيد عن هذا الحدّ وتستهدف خصوصا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإعلان عن موعد فرض الرسوم الأميركية الجديدة .. في رعاية الله وحفظة