تشغيل قطارات خاصة مكيفة خلال إجازة عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 09:35 مساءً - تشغل هيئة السكة الحديد قطارات مكيفة بمناسبة إجازة عيد الفطر، بين القاهرة أسيوط / طنطا ، القاهرة أسيوط / الإسكندرية ، القاهرة أسيوط المنصورة والعكس كالآتي:-

- يتم تشغيل مخصوص مكيف للجمهور برقم ( فوارغ عودة مخصوص (1) من القاهرة إلى طنطا يوم 2025/4/1 فقط يقوم من القاهرة الساعة 8.50 يصل طنطا الساعة 9.55 كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي ( جرار + عربة قوي + 1 عربات أولى مكيفة فرنساوي - عربة ثانية مكيفة بوفيه + ٥ عربات ثانية مكيفة فرنساوي )

٢- يعود المخصوص المكيف برقم (عودة مخصوص 1 بتروجيت ) بذات التركيب أعلاه من طنطا إلى أسيوط يوم 2025/4/1 يقوم من طنطا الساعة 15.40 يصل أسيوط الله يصل أسيوط الساعة 22.00 كالجدول المرفق

يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم (فوارغ مخصوص (۱) بذات التركيب أعلاه من أسيوط إلى القاهرة يوم 2025/4/2 يقوم من أسيوط الساعة 5.40 يصل القاهرة الساعة 10.05 كالجدول المرفق وبوصوله محطة القاهرة يتم التحفظ على الفوارغ بما مركزها

- يتم تشغيل مخصوص مكيف للجمهور برقم ( فوارغ عودة عودة مخصوص (۲) من القاهرة إلى الإسكندرية يوم 2025/4/1 فقط يقوم من القاهرة الساعة 10.15 يصل الإسكندرية الساعة 12.40 كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي ( جرار - عربة قوي + 5 عربات أولي مكيفة أسباني مطور + عربة ثانية مكيفة بوفية + ٨ عربات ثانية مكيفة أسباني مطور + عربة قوي )

- يعود المخصوص المكيف برقم ( عودة مخصوص ٢ بتروجيت ) بذات التركيب أعلاه من الإسكندرية إلي أسيوط يوم 2025/4/1 يقوم من الإسكندرية الساعة 14.50 يصل أسيوط الساعة 23.10 كالجدول المرفق

يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم (فوارغ مخصوص (2) من أسيوط إلى القاهرة بذات التركيب أعلاه من أسيوط إلى القاهرة يوم 2025/4/2 فقط يقوم من أسيوط الساعة 4.10 يصل القاهرة الساعة 8.35 كالجدول المرفق وبوصولة محطة القاهرة يتم التحفظ على الفوارغ بها مركزها

يتم تشغيل مخصوص مكيف للجمهور برقم (فوارغ عودة مخصوص (3) من القاهرة إلي المنصورة يوم 2025/4/1 فقط، يقوم من القاهرة الساعة 8.45 يصل المنصورة الساعة 11.40 كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي ( جرار + عربة قوي + عربات أولي مكيفة أسباني مطور + عربة ثانية مكيفة بوفية + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور )

يعود المخصوص المكيف برقم ( 3 ) بذات التركيب أعلاه من المنصورة إلى أسيوط يوم 2025/4/1 فقط يقوم من المنصورة الساعة 13.45 يصل أسيوط الساعة 21.40 كالجدول المرفق

يعود المخصوص المكيف للجمهور برقم ( فوارغ مخصوص (3) بذات التركيب أعلاه من أسيوط إلى القاهرة يوم 2025/4/2 فقط يقوم من أسيوط الساعة 6.00 يصل القاهرة الساعة 10.35٥ كالجدول المرفق وبوصولة محطة القاهرة يتم التحفظ على الفوراغ بما مركزها.