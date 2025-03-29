اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإماراتي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 08:25 صباحاً - جرى اتصال هاتفي يوم الجمعة ٢٨ مارس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وسمو الشيخ/ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

تناول الوزيران العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات قيادتي البلدين بالعمل على تحقيق مزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري المتبادل، ومد آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأكدا أيضًا أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وتوافقا علي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في الفترة القادمة.