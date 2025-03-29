اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 09:35 مساءً - جرى اتصال هاتفي يوم السبت ٢٩ مارس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الوزير عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّن سيادته عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنيًا على الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس وسمو الأمير بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل السيد وزير الخارجية الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل الترويج وحشد الدعم الدولي للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة، إلى جانب التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد تطرق الوزيران كذلك إلى مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية.