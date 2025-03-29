العالم اليوم - ملك زاهر تتحدث عن "الضرب" الذي تلقته من والدها

انتم الان تتابعون خبر ملك زاهر تتحدث عن "الضرب" الذي تلقته من والدها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 09:28 مساءً - في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، عبّرت الفنانة المصرية ملك زاهر عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني، وشاركت فيه إلى جانب والدها الفنان أحمد زاهر، في تجربة أثارت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.

وتحدثت زاهر عن كواليس أحد المشاهد المؤثرة الذي جمعها بوالدها، قائلة: "تصوير المشهد لم يكن بمنتهى السهولة، فقيام والدي بضربي في المشهد تطلب منه مجهودًا وحرفية عالية، وقد تعامل معي كممثلة زميلة، بعيدًا عن العلاقة الأبوية". وأضافت: "قال لي لا تحزني، لأن المشهد كان صعبا، ولكنه ممثل بارع، فعندما يندمج في الدور، يندمج إلى أبعد حد".

وفي ما يخص الآراء التي تطالب والدها بالابتعاد عن أدوار الشر، أوضحت ملك رأيها قائلة: "اسم أحمد زاهر ارتبط بأدوار محددة نوعا ما، لكن في العام الماضي، قدّم شخصية (صلاح) في مسلسل أبو كاتب، وهي لم تكن شريرة كما يُعتقد، بل شخصية طيّبة ومكسورة، أرهقته الحياة وأخرجت منه سلوكيات شريرة. لذا، لم يكن شريرًا بطبعه، بل ضحية لواقع قاسٍ. هي شخصية عميقة ومركبة، وليست شريرة تقليدية".

وتابعت: "أنا دائمًا أنصحه بأن يبحث عن شخصيات جديدة، وهو بالفعل مقتنع بذلك، ويعمل على تقديم أدوار مختلفة خلال العام المقبل، بإذن الله".

وفي ختام حديثها، أعربت ملك عن مدى تأثرها بتجربتها في "سيد الناس"، قائلة: "بالنسبة لي، (سيد الناس) هو أكثر مسلسل متعلق بالموسم الرمضاني، وهو العمل الذي نال إعجابي أكثر من غيره. ربما لأني كنت مشاركة في كواليسه، وأعرف كم التعب والمجهود الذي بُذل فيه. كل ما ظهر على الشاشة هو نتيجة عمل شاق، وأنا فخورة بنا جميعًا".