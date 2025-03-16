متحدث الوزراء: الدولة طرحت وحدات سكنية تلائم كل شرائح المجتمع بتمويل مناسب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 10:32 صباحاً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية المختلفة التي تنفذها الدولة يكون بناء على احتياجات كل محافظة، مشيرا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اكتسب خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال المشروعات التي ينفذها أو ثقة المتقدمين، وهناك زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة «اكسترا نيوز»، إن صندوق الإسكان الاجتماعي يراعي احتياجات كل محافظة وأغلب الوحدات تذهب إلى محدودي الدخل وهناك جزء أخر لمتوسطي الدخل"، مشيرا إلى أن غياب التخطيط يؤدي إلى البناء العشوائي وكذلك البناء على الأراضي الزراعية، والدولة سعت إلى توفير العدد الكافي من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمواطنين بجانب التخطيط الجيد للمدن الجديدة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحكومة عملت على دعم محدودي الدخل بأسعار مناسبة وجودة عالية ومنها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ووزارة الإسكان تعمل على توفير الإسكان الفاخر لعدد محدود وأقل من الوحدات الجاري تنفيذها لمحدودي ومتوسطي الدخل ومنها مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والغرض الأساسي العمل على توفير وحدات سكنية تلائم كافة شرائح المجتمع والميزة الأساسية أنها توفر هذه الوحدات بصورة سريعة بوقت قياسي والتنفيذ لها والتمويل يكون بأسعار مناسبة جدا.