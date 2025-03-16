سويلم يتابع موقف إحلال وصيانة البوابات ضمن أعمال مشروع تأهيل المنشآت المائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 10:32 صباحاً - - الدكتور سويلم : صيانة وإحلال بوابات الترع تهدف لتطوير عملية توزيع المياه وتطبيق المناوبات على الترع

- العمل على احلال وصيانة (٧٠٦) بوابات ، وتنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال (٣٣١) بوابة قبل الأول من ابريل ٢٠٢٥

- الدكتور سويلم يوجه بمواصلة تنفيذ الأعمال ونهوها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة

عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات ، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه ، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم ٢٠٢٥ .

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتى تستهدف احلال وصيانة عدد (٧٠٦) بوابات ، منها (٢٩٥) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعدد (٢٠٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وعدد (٨٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف ، وعدد (١٣١) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري .

كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات ، والتى تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها ، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات ٢٠٢٥ ، وامداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية ، و وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة ، وذلك بعدد (٣٣١) بوابة سيتم الإنتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل ٢٠٢٥ .

وصرح الدكتور سويلم أن عملية صيانة وإحلال البوابات تأتى فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع ، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية للبوابات لضمان نهو أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقا المعايير الفنية الموضوعة .