بحضور واسع من الأحزاب والكيانات السياسية.. حزب الجيل الديمقراطي ينظم حفل سحوره السنوي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 12:32 مساءً - نظم حزب الجيل الديمقراطي حفل سحوره السنوي بحضور كبير من النخب السياسية والتنفيذية ورموز العمل العام.

حضر الحفل وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام احمد عبد الجواد والدكتور هيثم الشيخ مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمود سامي نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، والدكتور ابراهيم الشهابي عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ونائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي والدكتور محمد موسي عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، و الدكتور بلال حبش عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والدكتور محمد منصور رئيس حزب النور و النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب محمد صلاح أبو هميله الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، والدكتور شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي ، الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، والنائب عمرو درويش رئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ونادر الخبيري عضو مجلس النواب والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب والأستاذ عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام السابق ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية وعددا من رؤوساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية

وأكد ناجي الشهابي رئيس الحزب أن الحزب يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته ، ويعمل جاهدا علي تحقيق رؤيته في التنمية والإصلاح والتقدم ، وان لقاءنا اليوم فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار ومناقشة تطلعاتنا المشتركة ، مستهلمين من روح رمضان وانتصاراته معاني الصبر والعزيمة والإخلاص في العمل .

وأوضح الشهابي إن الحزب يري أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر علي الحضور الانتخابي والنيابي فقط بل هو دور يمتد ليشمل العمل علي صياغة سياسات واضحة وفعاله تساعد صناع ومتخذي القرار علي معالجة هموم المواطن اليومية وبما يوفر له فرصة حياة كريمة في ظل دولة قوية وعادلة واننا في هذا اليوم لنؤكد التزامنا الكامل بمبادئنا الوطنية ولنعلن استمرارنا في النضال السياسي المسئول الذي يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

وشدد رئيس الحزب علي تجديدنا للعهد بأن نبقي دائما صوتا وطنيا يعبر عن تطلعات الشعب ومدافعين عن حقوقه ، ومساهمين في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب

حضر الحفل رؤوساء أحزاب الحركة الوطنية والإصلاح والنهضة والاتحاد والريادة وحقوق الانسان والمواطنة ، بالإضافة لممثلي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وأحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري وحماه وطن والوفد والمصري الديمقراطي، والعدل والتجمع والوعي والإصلاح والنهضة والاتحاد والإصلاح والتنمية وإرادة جيل ومصر بلدي والعربي الناصري وحقوق الانسان والمواطنة والاحرار الاشتراكيين وأبناء مصر وشباب مصر، كما حضر قيادات امانات حزب الجيل الديمقراطي بالقاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة والسويس وسوهاج والدقهلية والمنوفية والغربية والمنيا واسوان واسيوط وقنا والشرقية والفيوم وكفر الشيخ والبحر الأحمر وبني سويف .