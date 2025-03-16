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الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى سيدات الطائرة

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الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى سيدات الطائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 02:26 صباحاً - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى علي الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثان أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025  علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

 

ونجح فريق سيدات طائرة في تحقيق الفوز في أول مواجهة بالبلاي أوف أمس بنتيجة 3-1.

 

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره  طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

 

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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