هيئة الرعاية الصحية تطلق الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين بمشاركة المحافظات في المنافسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرياضة والعمل الجماعي ركيزتان أساسيتان لتعزيز روح الانتماء والتميز المؤسسي

الدكتور أحمد السبكي: الدورة الرمضانية هذا العام تجمع جميع فروع الهيئة في منافسات موحدة.. ونتوسع بأنشطة جديدة لتنمية الموارد البشرية

الدكتور أحمد السبكي: تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين.. رسالة تقدير للعلم والقيم الدينية داخل بيئة العمل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نهتم بصحة العاملين بدنيًا وذهنيًا.. والفعاليات الرياضية والثقافية إحدى أدواتنا لتحقيق ذلك

الدكتور أحمد السبكي: الدعم المعنوي للعاملين أولوية.. ونهتم بتعزيز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة

الدكتور أحمد السبكي: مستمرون في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين وتعزز روح الفريق والتواصل المؤسسي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين، والتي تشهد هذا العام مشاركة المحافظات في المنافسات الرئيسية لأول مرة، حيث يجتمع العاملون من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس في منافسات موحدة على مستوى الهيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي والارتباط المؤسسي بين العاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الدورة تعكس رؤية الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الرياضة والعمل الجماعي أحد أهم ركائز بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق المشاركة هذا العام يعزز أواصر التواصل بين العاملين في مختلف المحافظات، ويخلق بيئة تنافسية صحية تدعم الابتكار والتميز.

وأضاف السبكي، أن فعاليات الدورة تتنوع بين كرة القدم، وتنس الطاولة، والبادل، بالإضافة إلى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لأبناء العاملين، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم القيم الدينية، وتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم، وإبراز النماذج المتميزة بين أبناء العاملين.

وأشار، إلى أن الدورة الرمضانية ليست مجرد فعالية رياضية، بل هي جزء من استراتيجية الهيئة الشاملة لخلق بيئة عمل أكثر حيوية وإيجابية، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للعاملين، مؤكدًا أن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية لا يقتصر فقط على الجانب المهني، بل يشمل أيضًا الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعزز من توازن الحياة العملية والشخصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدعم المعنوي للعاملين يمثل أولوية قصوى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز من الأداء الوظيفي والروح المعنوية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الدعم المعنوي ورضاء العاملين في إطلاق المبادرات التي تعزز الولاء المؤسسي وتدعم العاملين في مختلف مواقعهم.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين، وتوفر لهم بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء والإبداع، مؤكدًا أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.