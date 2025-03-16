روسيا تحث أمريكا على وقف الضربات في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:31 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن سيرجي لافروف، حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت الوزارة، أن لافروف تحدث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت الوزارة أن "سيرجي لافروف شدد على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء".

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربات عسكرية واسعة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، أمس السبت، ردًا على استئناف الجماعة لهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل 31 على الأقل.