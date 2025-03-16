أعاصير وحرائق غابات تعصف بأمريكا .. وارتفاع عدد قتلى العواصف لـ32

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:32 مساءً - قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الأعاصير العنيفة والرياح العاتية دمرت منازل ومدارس وأسقطت مقطورات جرارة فى الوقت الذى اجتاحت فيه عاصفة عاتية وسط وجنوب الولايات المتحدة، وأودت بحياة ما لا يقل عن 32 شخصاً.

وتم العثور على جثث خمسة أشخاص متناثرة بين الأنقاض فى مقاطعة واين بولاية ميسورى التي تضررت بشدة، فيما ذكرت السلطات أن الأعاصير المتفرقة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 12 شخصاً بالولاية.ونقلت الوكالة عن داكوتا هندرسون، الذى كان يقوم بمحاولة إنقاذ العالقين مع آخرين، إن ليلة السبت كانت قاسية للغاية، مضيفا أن الأمر مقلق بسبب ما تعرض له الناس والخسائر التي حدثت.

وكان حاكم ميسورى تيت ريفز قد أعلن مصرع ستة أشخاص فى ثلاث مقاطعات وفقدان ثلاثة آخرين مع انتقال العواصف شرقا إلى ولاية ألاباما، فدمرت منازل وأدت إلى تعطل الطرق.

فى ولاية أركنساس، أكدت السلطات مصرع ثلاثة أشخاص، وأعلنت الحاكمة سارة هوكابى ساندرز حالة الطوارئ. وفعل حاكم ولاية جورجيا برين كيمب الأمر نفسه توقعا لوصول العاصفة إليهم.

وأودت العواصف الرملية الناجمة عن الرياح العاتية المبكرة للعاصفة بحياة 12 شخصًا يوم الجمعة. حيث لقى ثمانية أشخاص حتفهم في حادث تصادم على طريق سريع في كنساس، شمل ما لا يقل عن 50 مركبة، وفقًا لدورية الطرق السريعة بالولاية. وذكرت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أيضًا في حوادث سيارات خلال عاصفة رملية في أماريلو، في منطقة بانهاندل بتكساس.

ومن المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية القاسية على منطقة يسكنها أكثر من 100 مليون نسمة، حيث تُهدد الرياح بعواصف ثلجية في المناطق الشمالية الباردة، وتُفاقم خطر حرائق الغابات في المناطق الأكثر دفئًا وجفافًا جنوبًا.

وصدرت أوامر بإخلاء بعض مجتمعات أوكلاهوما، بعد أن تم الإبلاغ عن أكثر من 130 حريقًا في جميع أنحاء الولاية، وتضرر أو دُمّر ما يقرب من 300 منزل. وصرح الحاكم كيفن ستيت في مؤتمر صحفي يوم السبت بأن مساحة 689 كيلومترًا مربعًا احترقت، مُعلنًا أنه فقد منزله في مزرعة شمال شرق مدينة أوكلاهوما.