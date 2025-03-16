FAW تطرح في روسيا سيارة كهربائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلن وكلاء شركة FAW في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Bestune Pony المميزة في الأسواق الروسية.

صممت سيارة Bestune Pony لتكون مركبة كهربائية صغيرة مناسبة للتنقل داخل المدن، وأكثر ما يميزها هو أنظمة المولتيمديا الحديثة الموجودة فيها، والمعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقدم للسائق والركاب معلومات حول حالة الطرق والازدحامات المرورية ومعلومات حول أفضل الطرق للتنقل خلال الازدحامات المرورية وغيرها.

حصلت السيارة على هيكل صغير بتصميم عصري، طوله 3 أمتار، عرضه 151 سم، ارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 195 سم، وزودت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED.

أما قمرتها فجهّزت بمقاعد تتسع لثلاثة ركاب، كما ثبتت قبالة السائق على واجهة القيادة شاشة متطورة، وجهّزت السيارة بنظام تكيف، ونظام تحكم كهربائي بالزجاج الجانبي، ومنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة الذكيا، وتقنيات "بلوتوث" لإقران نظام المولتيميديا مع الهواتف.

وتطرح السيارة في الأسواق الروسية بنموذجين، نموذج مجهز ببطارية تكفي لقطع 122 كلم بالشحنة الكاملة، ونموذج ببطارية يكفي شحنها لقطع مسافة 170 كلم، وتبدأ أسعار هذه السيارات من 9 آلاف دولار تقريبا.