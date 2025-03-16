أول تعليق من محمد دياب بعد انتهاء مسلسل ”قلبي ومفتاحه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:31 مساءً - وجّه الفنان محمد دياب رسالة مؤثرة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»، حيث أعرب عن امتنانه الكبير لكل من دعّمه وسانده خلال رحلته في العمل.

ونشر "دياب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مع السلامة يا أسعد عبدرب النبي.. شكرًا لكل أخت وأخ كتبولي كلام حلو يسعدني ويحسسني بقيمة اللي بعمله، ممتن جداً لكل كلمة إشادة وتشجيع، فرقت معايا جداً وأسعدتني، يارب دايماً أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم، ربنا يديم محبتكم".

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه قائلا بأنها توجد تحت العمارة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.