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الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات كالمعتاد

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الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات كالمعتاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بنقل خدمات الإدارة العامة للتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.

كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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