الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:33 صباحاً - قال الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن هناك استقرارا في الأحوال الجوية نتيجة سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مبينا أنه بداية من اليوم سيبدأ المرتفع الجوي بالسيطرة بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية التي تتكون خلال ساعات الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية أو المناطق القريبة من المسطحات المائية.

أشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، إلى وجود فرص أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية، مؤكدا عدم وجود أى تغير في درجات الحرارة، غير أنها أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، لتكون العظمى على القاهرة ما بين الـ 20 إلى 22 درجة مئوية.

قال "القياتي"، إن سرعات الرياح معتدلة ومستقرة تماما سواء على المسطحات المائية أو على المحافظات الداخلية، وبالتالي أقصى ارتفاع للأمواج سواء على البحر الأحمر أو المتوسط ما بين 1.5 إلى 2 متر.

حذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة قائلا: "بنأكد على المواطنين ضرورة الحفاظ دايما على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لأن اللي احنا بنشوفه دلوقتي خلال فترات النهار دي كلها درجات حرارة أعلى من معدلها الطبيعي".