الأهلى فى مواجهة قوية أمام الإسماعيلى الليلة على شط الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:29 صباحاً - يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري، في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك فريق الأهلى 29 نقطة بعدما لعب 13 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 22 هدفاً وتلقت 8 ، فيما يمتلك الإسماعيلى 12 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الاهلى على غزل المحلة بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر الاسماعيلى من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم و يحيى عطية الله ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة ومصطفى العش للإيقاف، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وكريم الدبيس.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وفي المقابل، يتطلع عماد سليمان المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلى الليلة في أول ظهور له على مقعد المدير الفني، لإيقاف مسلسل نزيف النقاط بعد رحيل حمد إبراهيم عن منصبه، وحذر سليمان لاعبى الدراويش من خطورة ثنائي النادي الأهلي، إمام عاشور، والسلوفيني جراديشار.

ويعيش ثنائي الأهلي إمام عاشور وجراديشار حالة التألق في الفترة الأخيرة، حيث نجحا فى صناعة وتسجيل أكثر من هدف خلال المباريات الماضية، وشدد عماد سليمان على لاعبيه ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في المباراة المرتقبة.

ويفقد الاسماعيلى في هذه المباراة جهود لاعبه محمد حسن بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس .