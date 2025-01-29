الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:32 صباحاً - صدق الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة إستكمال من الجامعيين (ذكور / إناث) خريجى الجامعات (الحكومية والخاصة) الحاصلين على (البكالوريوس / الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة إبريل 2025 .

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

أولاً : التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( الصيدلة - الطب البيطرى ) ، وبالنسبة للطالبات الإناث ( رئيسات تمريض ) فقط ، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 4 / 2025 عن (26) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانياً : التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى ( المهندسين الجامعيين ) كليات الهندسة من الذكور فقط :

وتشمل التخصصات الآتية :

1- كهرباء ( قوى – إتصالات – حواسب ) .

2- ميكانيكا ( قوى – إنتاج – سيارات – طيران ) .

3- ميكاترونيكس – هندسة ( طبية / مدنى / عمارة / بحرية / كيميائية ) .

ويشترط فى التخصصات الهندسية أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 4 / 2025 عن (26) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثالثاً : التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى (علوم / حاسبات / علم نفس / إجتماع ) من الذكور فقط :

وتشمل التخصصات الآتية :

1- علوم كيمياء ( خاص – حيوى – تطبيقية - فيزيائية ) .

2- علوم فيزياء ( خاص – نووى – تطبيقية ) .

3- علوم بيولوجى ( نبات / حيوان خاص / مزدوج ) ، ميكروبيولوجى ( خاص / مزدوج / حشرات ) .

4- علوم جيولوجيا ( جيولوجيا – جيوفيزياء ) .

5- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى ( يسمح لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) .

6- علم نفس – علم إجتماع .

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 4 / 2025 عن (25) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك ، وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث .

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة (للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز .

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره ، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية ، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس ) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات ) عدا خريجى ( كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) ، ويسمح للضباط الإحتياط و المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم بنفس الشروط والضوابط ، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك .

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) .

وسيتم بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم السبت الموافق 01 / 02 / 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 10 / 02 / 2025 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً ، وسيتم سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 08 / 02 / 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 13 / 02 / 2025 .

كما أنه سيتم تسجيل البيانات الإجتماعية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 09 / 02 / 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 16 / 02 / 2025 ، مع العلم أنه سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً .