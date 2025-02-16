- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو أبو العزم: القطاع المالي غير المصرفي والتصنيع الزراعي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد – قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن الزراعة والتصنيع الزراعي بين القطاعات المرشحة للنمو، إلى جانب القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك في كلمته في إحدى الجلسات بحفل تخريج المحللين الماليين لعام 2025 الذي نظمته جمعية سي إف إيجيبت CFA Egypt مساء اليوم السبت.
سلطت الجلسة الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا على الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية حاليا ، وأبرز الفرص والإمكانات القائمة أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو أبو العزم: القطاع المالي غير المصرفي والتصنيع الزراعي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.