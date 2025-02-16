عمرو أبو العزم: القطاع المالي غير المصرفي والتصنيع الزراعي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 فبراير 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد – قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن الزراعة والتصنيع الزراعي بين القطاعات المرشحة للنمو، إلى جانب القطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك في كلمته في إحدى الجلسات بحفل تخريج المحللين الماليين لعام 2025 الذي نظمته جمعية سي إف إيجيبت CFA Egypt مساء اليوم السبت.

سلطت الجلسة الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا على الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية حاليا ، وأبرز الفرص والإمكانات القائمة أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.