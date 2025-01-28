القاهرة الإخبارية: مصدر رفيع المستوى ينفى إجراء اتصال هاتفى بين الرئيسين السيسى وترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:30 صباحاً -

‏نفى مصدر مسئول رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفى بين الرئيسين المصري والأمريكى، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المصدر، على أن أي اتصال هاتفى لرئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول، وكان يجب تحري الدقة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الاوسط وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين.