الداخلية عن فيديو تشاجر ضابط ومواطن: قديم ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 06:33 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالإصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود والزعم بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال العام الماضى وتم فحصه وتوضيح حقيقة الواقعة فى حينه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، والتى تتمثل فى حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة، والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.