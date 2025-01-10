نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدا السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة المليون طالبا بصفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، وجهت المديريات التعليمية المدارس بضبط لجان الامتحانات لعقد امتحانات آمنة مع أهمية توفير الهدوء للطلاب داخل الفصول الامتحانيه حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات دون توتر أو قلق مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد حالات تأجيل الامتحانات لمن يتوافر لديه عذر قانونى مثل المرض، أو حال تعذر وصول للطالب إلى لجنة الامتحان فى التوقيت المحدد.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية + الهندسة

الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير: الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير: العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الاثنين 20 يناير 2025: الجبر والاحصاء + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 22 يناير: العلوم + التربية الفنية

ويختتم الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية