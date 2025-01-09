كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تنظم دورة تدريبية لشباب الأطباء حول «استخدام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:32 صباحاً - في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي يمتد لأكثر من خمسين عامًا من العطاء في خدمة رسالة الطب في مصر والعالم أجمع وبما يعود بالنفع على المريض في مختلف المجالات الطبية؛ واصلت كلية الطب للبنين بالقاهرة عقد الدورات التدريبية في إطار حرصها على ترسيخ «التعليم الطبي المستمر».

وعقدت الدورة التدريبية الأولى التي تتضمن استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي في مجال جراحات العظام ومناظير المفاصل» صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، مشيرًا أنه -وبفضل الله تعالى- وللمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية يتم استخدام جهاز محاكاة مناظير المفاصل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعى

AI Arthroscopy Simulat

( Shoulder, Knee and Hip)

مناظير الركبة والكتف والحوض في معمل مهارات الكلية.

وأوضح أبو الغيط أن هذه الدورة التدريبية تعزز مكانة التعليم الطبي المستمر في جامعة الأزهر، وتؤكد حرص الجامعة على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في جميع المجالات العلمية.

ووجه أبو الغيط الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، والدكتور خيري عيد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدورة الأولى تم خلالها تدريب شباب الأطباء في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين وبنات) ودمياط وأسيوط، وكان ذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور عبد الحكيم عبد الله، رئيس قسم جراحة العظام الأسبق رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام السابق، والدكتور فيصل زايد، أستاذ جراحة العظام ومناظير المفاصل مدير وحدة الجودة بكلية الطب ومنسق الدورة التدريبية ، والدكتور محمد النحاس، أستاذ جراحة العظام ومناظير المفاصل.

جدير بالذكر أنه جارٍ العمل على عقد وتنظيم دورات تدريبية لشباب الأطباء في مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال جراحات العظام ومناظير المفاصل.