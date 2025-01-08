نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما مميزات وعيوب نظام البكالوريا المصرية؟.. خبير تربوي يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، مميزات تطبيق نظام البكالوريا المصرية كبديلا للثانوية العامة المقرر تطبيقه العام الدراسي المقبل 2025/2026م.

واوضح الخبير التربوي، المميزات؛ في النقاط التالية:

١.تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب

والاعمال،والأداب والفنون، مما يتيح فرصة اكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته

٢. التركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل



٣. تعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه

٤. قصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية

٥. إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات

٦. تسمح بالاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة

٧.تتضمن احداث تطوير في كافة المناهج الدراسية

٨. دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد

وعن الاشكاليات لتطبيق النظام، أوضح الخبير التربوي، إنها تتمثل في الأتي:

١. كيف سيتم التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم (وهذا يعنى تطوير وإعداد مناهج جديدة ) على الرغم من أنه من المخطط احداث تطوير في مناهج هذا الصف بعد سنتين من الأن؟ العام القادم يشمل تطوير مناهج الصف الثاني الاعدادى والعام الذي يليه تطوير مناهج الصف الثالث الاعدادى، يليها تطوير مناهج الصف الأول الثانوي

٢. عدم وضوح التصور بكافة تفاصيله

٣. عدم التمهيد لوجود هذا المقترح

٤.سرعة تغيير نظم الثانوية العامة يثير الربكة والأمر يحتاج إلى استقرار اكبر

٥.شغل الامتحانات في المدارس لمدة ٤ شهور في السنة مايو ويونيو ويوليو واغسطس

٦.قصر اللغة الأجنبية الثانية على الصف الأول الثانوي(خارج المجموع) واستبعاد علم النفس تماما

٧. جعل البرمجة والحاسب الآلى مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها

٨.ادراج التربية الدينية كمادة أساسية وهو أمر غير ممكن بالوضع الحالي