نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي يلتقي سفير اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إيواي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة العراقية، بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره.

كما تم التركيز على التطورات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في فلسطين والاعتداءات التي يشنها الكيان الاسرائيلي على غزة، مؤكدين أهمية تعزيز السلم والأمن الإقليمي وتجنب التصعيد.

ويعكس هذا اللقاء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.