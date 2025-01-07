نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الدراسات الإسلامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:29 مساءً - في اطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ واصل فضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون.

حيث قام فضيلته بجولة تفقدية لأعمال الامتحانات بالكليتين، تفقد خلالها لجان الاختبارات بالفترة الصباحية، وتابع سير العمل داخل الكنترولات.

وحرص فضيلته على الاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، والتأكد من وضوح الأسئلة ومناسبتها لجميع مستويات الطلاب، وعدم وجود أسئلة من خارج المقرر الدراسي الذي تم شرحه.

وخلال جولته التفقدية أثنى فضيلة النائب على روح التعاون في إدارة أعمال الامتحانات، والحرص على الالتزام بتعليمات وضوابط الامتحان، وحسن تنظيم وترتيب وتوزيع اللجان، وانعكاس ذلك على الطلاب.