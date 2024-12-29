مانشستر سيتى يودع 2024 بفوز ضد ليستر.. وهالاند يطارد محمد صلاح "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الانجليزي، ليودع حامل لقب البريميرليج عام 2024 بالفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ليستر سيتى ضد مان سيتى

اكتفى السيتى بتسجيل هدف فى كل شوط، حيث جاء هدف الشوط الأول لمباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي عبر سافيو في الدقيقة 21 من صناعة زميله فيل فودين، ليوقع النجم البرازيلى على أول أهدافه فى البريميرليج بقميص مانشستر سيتى، وفي الشوط الثاني أضاف إيرلينج هالاند هدف التعزيز في الدقيقة 74 من هجمة مرتدة سريعة.

ورفع هالاند رصيده إلى 14 هدفا فى البريميرليج ليقلص الفارق مع محمد صلاح نجم ليفربول متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف قبل مباراته مساء اليوم ضد وست هام في الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وتقلص الفارق مع ليفربول المتصدر 11 نقطة، وللريدز مباراة مؤجلة مع إيفرتون بخلاف وست هام الليلة.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الأول منذ 4 ديسمبر الماضى عندما تغلب على نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، وبعدها تعادل مباراتين وخسر مثلهما في الدوري بخلاف خسارة أخرى فى دورى أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

وفي المقابل، واصل ليستر سيتي، بقيادة مدربه رود فان نيستلروي، هزائمه بعد السقوط بثلاثية من ليفربول في الجولة الماضية، واستمرت معاناته في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث تجمد في المركز الـ18 المؤدي للهبوط برصيد 14 نقطة.

وحصد مانشستر سيتي حامل اللقب 31 نقطة فقط في الموسم الحالي حتى الآن، بعد أن خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مواجهات وخسر 6 وتعادل في 4 ، بينما حصد ليستر 14 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وخسر 11 وتعادل في 5.

وجاء تشكيل مان سيتي لمواجهة ليستر سيتي كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.