نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية مضافة للمجموع بداية من العام الدراسي القادم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير خلال الساعات الماضية من منشورات وأنباء عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن عودة اللغة الأجنيية الثانية مضافة للمجموع بداية من العام الدراسي القادم.

وأشار "زلطة" إلى أن الوزارة لم تصدر قرارا وزاريا باضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع واعتبارها مادة اساسية يدرسها الطلاب.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه لاصحة لهذه الأنباء، وإنه كلام عاري تماما من الصحة، ومجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة.

واهابت وزارة التربية والتعليم بجميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.

يذكر ان انتشر خطابا علي مواقع السوشيال ميديا موجها لجميع المديريات والادارات التعليمية،حيث نص علي إنه بعد الاطلاع على المادة ٢٤ من قانون التعليم الجديد بتاريخ ۲۰۱۸م واطلاع لجنة التعليم ومجلس النواب ومجلس التعليم قبل الجامعى وما هو متبع من اتفاقيات دولية فقد تقرر الاتى:-

_ مادة (1): عودة تدريس اللجة الاجنبية الثانية ( الفرنسية - الالمانية - الاسبانية - الايطاليا ) للتعليم العام الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٥ / ۲۰۲٦ مادة مضافة للمجموع الكلى للمراحل الثلاثة الصف

الأول الثانى ٤٠ درجة الصف الثانى الثانوى ٤٠ درجة الصف الثالث الثانوى ٥٠ درجة وتطبيقها على ما يعادها من التعليم الفنى ( التجاري والفندقي ).

_ مادة (۲):- تطبيق نظام المواد بطريقة العمل الموحد وذلك على الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوى كما تطبق مادة اللغة الاجنبية الثانية ( الفرنسية ) على المرحلة الاعدادية بداية من العام

القادم كمادة نجاح ورسوب فقط.

_مادة (۳): طبقا لتوصيات لجنة التعليم بمجلس النواب يتم الابقاء على نظام التقويم الاسبوعى جميع صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة،و على جميع المديريات والادارات التنفيذ مع التعرض للمساءلة القانونية حال مخالفة القرار