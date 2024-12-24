وزيرة التنمية المحلية تستقبل وفداً من طلاب مدرسة ”فيلوباتير” المصرية بكندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، 59 طالب وطالبة من طلاب مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدرسة فيلوباتير هي أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى أمريكا الشمالية منذ حوالي 25 عاماً، وتخدم أبناء المصريين وعدد من الجاليات العربية في كندا .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالطلاب المصريين خلال زيارتهم لمقر الوزارة بعد أن قاموا بزيارة بعض مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة الغربية .

و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " علي أرض جميع المحافظات ، مشيرة إلي أنها أول إمرأة مصرية تتولي منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة منذ نشأتها ، وذلك بعد أن عملت في الإدارة المحلية لحوالي ١٠ سنوات حيث بدأتها بتولي منصب نائب محافظ الجيزة ثم محافظاً لدمياط .

وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية جهود الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي معيشتهم في جميع المحافظات وبصفة خاصة في الصعيد والريف المصري عبر تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مرحلتها التمهيدية والمراحل الجديدة منها وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة .

ومن جانبها، تقدمت فيبي وصفي مديرة المدرسة بخالص الشكر والتقدير للسيدة وزيرة التنمية المحلية على استقبال الطلاب خلال زيارتهم الحالية لمصر لزيارة بعد المشروعات القومية بالمحافظات وبصفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .