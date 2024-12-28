ختام سباق «الدواثلون» بولاية خصب

اختتم بولاية خصب بمحافظة مسندم مساء أمس الأول سباق «الدواثلون»، ضمن فعاليات موسم شتاء مسندم بتنظيم من مكتب محافظ مسندم وفريق خصب للدراجات الهوائية ونادي خصب الرياضي والثقافي، بمشاركة 175 مشاركًا من أبناء المحافظة وعبّر فيصل بن محمد الشحي مدير اللجنة التنظيمية لسباق الدواثلون عن سعادته بتنظيم سباق الدواثلون لأول مرة في ولاية خصب، مؤكدًا على أن الهدف منه هو السباق الترويج السياحي للمحافظة ولمقوماتها الطبيعية، إضافة إلى التعريف بهذه الرياضة التي تندرج تحت أنواع الرياضات المركبة. وأوضح أن سباق الدواثلون هو سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، حيث يبدأ السباق بالجري لمسافة 3 كيلومترات ومن ثم ركوب الدراجات بمسافة 4 كيلو مترات وينتهي بالجري كيلو متر واحدا. وحاز على المركز الأول (فئة العموم) المتسابق سلطان بن إدريس الشحي، وحل في المركز الثاني المتسابق أحمد بن عبدالله الشحي، وفي المركز الثالث عبدالحكيم أحمد الشحي.وفي فئة الفرق حاز المتسابقون: محمد بن يونس، عمر بن محمد، و علي بن رضى على المركز الأول، فيما حصل فريق عبدالله بن طارش، عبدالرحمن بن خالد، و سعود على المركز الثاني.

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