طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة يشاركون في مؤتمر «طريقك للأخضر»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - في إطار رؤية جامعة الأزهر لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهارات التواصل التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا؛ شارك طلاب كلية الزراعة بنين بالقاهرة في فعاليات مؤتمر «طريقك للأخضر» الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بحضور الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة، وبرعاية ودعم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، وبالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتحدث الوفد المشارك في المؤتمر عن دور جامعة الأزهر في تبنى أفكار الشباب وابتكاراتهم وإبداعاتهم لخلق جيل جديد يضيف للدخل القومي وزيادة الاقتصاد المحلي؛ بحثهم على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

كما سلط وفد الجامعة الضوء على النماذج المشرفة من أبناء الجامعة الذين نفذوا بعض المشروعات والابتكارات وحققت نجاحًا كبيرًا ونالت عديدًا من الجوائز المحلية والدولية، لافتًا إلى أن الشباب هم العمود الفقري لتقدم المجتمع وإحداث نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد.

بدوره استمع معالي وزير الزراعة في الجلسة الحوارية بالمؤتمر إلى جانب من أفكار شباب جامعة الأزهر ومقترحاتهم، مبديًا ترحيبه بتلك الأفكار التي وصفها بالممتازة وواعدًا بدراستها وتنفيذها على الفور بتمويل من البنك الزراعي المصري، مؤكدًا دعمه لأنشطة جامعة الأزهر المختلفة من المؤتمرات والمعارض خدمة لطلابها المتميزين، ودعمًا لجهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

تأتي المشاركة في فعاليات مؤتمر «طريقك للأخضر» ضمن ملف التدريب الميداني لطلاب جامعة الأزهر الذي تحرص عليه لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وخدمة الوطن والمجتمع في شتى التخصصات المختلفة.