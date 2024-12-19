سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - في إطار مساعي السفارة المصرية لتعزيز التواصل مع دوائر صنع القرار في الإكوادور، التقى تامر ممدوح، سفير مصر لدى كيتو، مع السيدة Viviana Veloz رئيسة البرلمان الوطنية، حيث تقدم السفير المصري بالتهنئة للمسؤولة الإكوادورية بمناسبة توليها منصبها. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري في إطار تعزيز العلاقات المصرية-الإكوادورية في مختلف المجالات.

شهد اللقاء الاتفاق على تدشين تعاون برلماني بين الجانبين، ومواصلة مساعي تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى بشأنها.