سكرتير عام ”الثماني النامية”: بذلنا جهودا لتمكين الشباب وتعزيز التعاون مع الدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - أكد سكرتير عام منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي إزياكا إمام اليوم /الخميس/ أن المنظمة لعبت دورا مهما وقدمت الكثير من الاتفاقيات وبذلت قصاري جهدها خلال القمة الماضية ، من أجل تمكين الشباب والتنمية وقامت بتعزيز التعاون مع كل الدول الأعضاء والمنظمات والشركاء والأمم المتحدة وكافة الهيئات المختصة وذات الصلة.

وقال إمام - في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة - :"قمنا بإعلان مدينة أنطاليا كونها مدينة السياحة حيث حصلت علي الجائزة الخاصة بالقمة الثمانية ، وكنا سعداء بالحشد الذى وجدناه لكافة المشاريع الخاصة لاسيما الخاصة بملف الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء، ونسعي لدعم التعاون المثمر والتعاون مع القطاع الخاص من أجل فتح آفاق كبيرة للتعاون ودعمنا مبادرات كثيرة لا سيما فيما يخص التجارة الإلكترونية".

وأضاف : "أن هذا التعاون الكبير الذي قمنا به الفترة الماضية قد دعم أربع استراتيجيات وهي التفكير في أهمية التوسع من أجل أن يكون لدى القمة قيادة حكيمة وشاملة ومتكاملة اقتصاديا ثم ضرورة وجود صندوق تمويل تابع لمجموعة الثمانية النامية من أجل تمويل ودعم المشاريع في الدول الأعضاء والتركيز على التحول تجاه الاقتصاد الأخضر ودعم المنظمات الخاصة بنا، ووجود دعم وشراكة حقيقية وتمكين للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب".