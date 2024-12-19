نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للعمل بعد تحديثات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن عودة العمل بموقعه الإلكتروني الخاص باستكمال حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بعد توقفه مؤقتًا من الساعة 10 مساءً حتى 4 صباحًا لإجراء تحديثات شاملة.

تحديثات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

أشار الصندوق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن الموقع أصبح يعمل بكفاءة أعلى وبطاقة استيعابية أكبر، مع إضافة تحديثات جديدة لتحسين سرعته، ما يتيح للمواطنين سهولة التصفح واستكمال خطوات التقديم.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تزامنًا مع مبادرة "سكن لكل المصريين 5" التي تهدف إلى توفير السكن المناسب لمنخفضي ومتوسطي الدخل، طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 78،730 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

خطوات الحجز تشمل:

شراء كراسة الشروط: تتوفر في مكاتب البريد المميكنة بسعر 300 جنيه. سداد جدية الحجز: 20،000 جنيه للوحدات في المحافظات.

30،000 جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا. التسجيل على موقع الصندوق: ملء البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة لإتمام عملية التقديم.

تفاصيل الوحدات السكنية

المشروع مخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

تتوفر الوحدات بمساحات وأسعار تناسب الفئات المستهدفة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

نصيحة الصندوق

أكّد الصندوق أهمية الالتزام بالتسجيل ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لضمان استكمال إجراءات الحجز بنجاح.

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

https://www.shmff.gov.eg

تعد هذه المبادرة فرصة مميزة للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم بأسعار مدعومة، مع ضمان تجربة إلكترونية أكثر سلاسة بعد التحديثات الأخيرة.