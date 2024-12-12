جامعة حلوان تشارك في احتفالية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ”يوم النزاهة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - شارك وفد جامعة حلوان في احتفالية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار" يوم النزاهة "، وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف ومشاركة الدكتورة الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

وتكون الوفد من الطلاب الحاصلين على دورات مكافحة الفساد والحوكمة بالأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس الذين تم اعتمادهم كمدربين لتلك الدورات.

وجاءت هذه الاحتفالية بحضور اللواء خالد عبد الرحمن مساعد أول رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اللواء الدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية، ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة كافة أشكال الفساد.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على التوعية بموضوعات مكافحة الفساد وتنظيم الندوات والورش التي تهدف إلى تعزيز الوعي الطلابي بقيم الشفافية والحوكمة الرشيدة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرقابية لتعزيز ثقافة النزاهة.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أنه تم خلال هذه المشاركة تم استعراض وتبادل الخبرات المختلفة في الجامعات في تفعيل مبادرة ، GRACE ، وعرض أفضل الممارسات بها كما تم عرض تجربة وأنشطة جامعة حلوان في مكافحة الفساد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والانشطة المطلوبة فيها والدورات التدريبية المختلفة التي تم تنظيمها بالجامعة، وأثرها على الطلاب في التوعية لنشر ثقافة النزاهة والشفافية، وتنظيم جامعة حلوان لمسابقة طلابية فنية في هذا المجال وآليات تفعيل ونشر الميثاق الأخلاقي للطالب، كما تضمنت المشاركة في جلسة حوارية مفتوحة مع الطلاب للاستماع لآرائهم وأفكارهم في مكافحة الفساد في البيئة الجامعية والمجتمع، والأنشطة المستقبلية.

وأشاد وفد جامعة حلوان بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على أحدث الأساليب لمحاربة الفساد بكافة أشكاله.