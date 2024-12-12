وزارة التربية والتعليم تعلن الإجراءات المتبعة بشأن التأمين على ”التابلت المدرسي” لطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت المدرسة) لطلاب مرحلة الثانوي العام ( الأول الثانوي – الثاني الثانوي – الثالث الثانوي)؛ تيسيرًا على السادة أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في استبدال الجهاز اللوحي (التابلت المدرسي) فى حالات الفقد والاستبدال والإصلاح.

وتوضح الوزارة الخطوات اللازم اتباعها في هذا الشأن:

فى حالات الفقد:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة شهادة ميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.

- صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

بالنسبة لحالات الاستبدال:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الاصلاح غير اقتصادية.

- صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية .

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي

- الرسوم الادارية ويتم دفعها بالفيزا

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

بالنسبة لحالات الاصلاح:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

- أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال:

- التوجة إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة لتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي (التابلت المدرسي).

- عقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولى الأمر خطاب موجه المديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه جهاز لوحي بديل (تابلت مدرسي) استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل.