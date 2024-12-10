ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية قيمتها 17 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، وبحوزته (54 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن شمال سيناء
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .
مديرية أمن مطروح
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (45 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 56 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر- بندقية آلية وخزينة) .
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطه بأكثر من (17 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.