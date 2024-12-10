وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - د.منال عوض: تنفيذ ٥٣ حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على الوحدات المحلية في ١١ محافظة وإحالة ٢١٠ موظفًا بالإدارة المحلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ ٥٣ حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على ١١ محافظة وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ ) ، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضي بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، حيث تم مرور لجان التفتيش المخطط علي محافظات (البحيرة ،المنيا، الإسكندرية ) لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات ، كما تم المرور المفاجئ علي حي المرج بالقاهرة لفحص كافة محاور التفتيش ، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة /الجيزة/القليوبية) .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة علي متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة عدد ٢١٠ موظفا للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق ، لافتة إلي ان القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (14) شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.

وأشارت د.منال عوض أن الحملات التفتيشية تضمنت متابعة موقف وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومدي إنجازها بتلك الوحدات حيث تم المرور خلال الشهر الماضي علي عدد (20) محافظة لمتابعة موقف تلك الوحدات وهي " القاهرة ، الأقصر ، قنا ، الفيوم ، المنيا ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الجيزة ، بني سويف ، الغربية ، كفر الشيخ ، المنوفية ، الإسكندرية ، القليوبية ، الدقهلية ، السويس ، الشرقية ، أسيوط ، سوهاج ، دمياط "وجاري استكمال الفحص ليشمل كافة المحافظات خلال شهر ديسمبر الجاري .