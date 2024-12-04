التحالف الوطنى: توزيع وجبات وبطاطين شتاء على الأسر الأولى بالرعاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - أكدت سها العطار مديرة بمؤسسة نبيل الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أن المؤسسة تقوم بتوزيع وجبات جاهزة تكفي أفراد الأسرة بمعدل أسبوعي يصل إلى 2500 وجبة كل يوم اثنين.

وأضافت لـ"الدستور"، أن المؤسسة تقدم أيضا كراتين تحتوي على مواد غذائية أساسية، يتم توزيعها بناء على قاعدة بيانات دقيقة تضم الأسر المستحقة، حسب عدد أفراد كل أسرة، كما أشارت إلى خطط مستقبلية تشمل توزيع بطاطين لدعم الأسر خلال الفترة القادمة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمر في تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا

وفي سياق متصل، صرح اللواء ممدوح شعبان أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمر في تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا ضمن حملة إيد واحدة، موضحا أن الحملة تهدف إلى توزيع الاحتياجات الأساسية بشكل منتظم في جميع المحافظات وفق خطة أسبوعية تغطي أكثر من 1.5 مليون أسرة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثيرون.

وأضاف اللواء أن مؤسسات التحالف تعمل معًا لتلبية احتياجات الأسر المستحقة، على سبيل المثال، بدأت جمعية الأورمان في توزيع اللحوم، بينما توزعت أدوار الجمعيات الأخرى لتقديم كراتين غذائية، ملابس، وقوافل طبية، كما أشار إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية المعيلة بهدف تحقيق الاستدامة.

وأكد أن التحالف الوطني ملتزم بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يسعى لتحقيق ذلك من خلال مشروعات تنموية مصممة لتناسب طبيعة المناطق المستهدفة، بما يضمن توفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا.

وقامت مؤسسة الجود الخيرية بتوزيع 10.000 بطانية، و2.000 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري كالقليوبية والدقهلية والشرقية، ضمن المرحلة الأولى للحملة.

وتمتد المراحل الأخرى لحملة دفا وستر، إلى محافظات الصعيد؛ بهدف توفير الدعم للأسر الفقيرة التي تعاني من برد الشتاء القارص، ولا تستطيع تلبية احتياجاتها من وسائل التدفئة، والمواد الغذائية الأساسية.