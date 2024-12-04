رئيس الوزراء: مصر تدعم وحدة الأراضي السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، دعم مصر لوحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة السورية في ضوء هذا التحدي الذي تواجهه الشقيقة السورية.

وقال رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة - "تابعنا هذا الأسبوع التطورات التي حدثت في المنطقة، وكنا قد استبشرنا كل الخير بعد وقف إطلاق النار في لبنان؛ ثم وقعت الأحداث المؤسفة في سوريا وكلها أحداث مقلقة".

وفي إطار دعم مصر المستمر لغزة والأشقاء الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء إنه كان هناك مؤتمر لدعم الاستجابة الانسانية لغزة، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهودها لاستمرارها في دعم الأشقاء في فلسطين.

وأوضح أن أكثر 25 ألف شاحنة وأكثر من 370 ألف طن من مواد غذائية وطبية وإغاثة، خرجت من مصر منذ بدء الحرب في قطاع غزة؛ لدعم فلسطين والقطاع.