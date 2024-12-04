نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: نوة قاسم تضرب السواحل الشمالية وأمطار غزيرة متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، تقريرًا عن حالة الطقس، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

كما يتوقع أن تؤثر هذه الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

حالة الطقس اليوم

وفقًا للتقرير، سيكون الطقس باردًا خلال الليل والصباح الباكر، مع اعتدال الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما بدأت نوة قاسم اليوم الأربعاء، التي تستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وتُعد من أصعب نوات الشتاء، حيث تصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة واضطراب في البحر.

ما هي نوة قاسم؟

نوة قاسم هي واحدة من أشهر النوات الخريفية في مدينة الإسكندرية وسواحل مصر الشمالية. سُمِّيت هذه النوة باسم الشيخ قاسم، نسبةً إلى حادثة غرق سفينة تجارية كانت مملوكة له في نفس توقيت حدوث هذه النوة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 22°C (العظمى) / 14°C (الصغرى)

22°C (العظمى) / 14°C (الصغرى) الإسكندرية: 23°C (العظمى) / 11°C (الصغرى)

23°C (العظمى) / 11°C (الصغرى) شرم الشيخ: 25°C (العظمى) / 17°C (الصغرى)

25°C (العظمى) / 17°C (الصغرى) السويس: 22°C (العظمى) / 11°C (الصغرى)

22°C (العظمى) / 11°C (الصغرى) الأسكندرية: 23°C (العظمى) / 11°C (الصغرى)

23°C (العظمى) / 11°C (الصغرى) الغردقة: 26°C (العظمى) / 14°C (الصغرى)

26°C (العظمى) / 14°C (الصغرى) أسوان: 25°C (العظمى) / 11°C (الصغرى)

25°C (العظمى) / 11°C (الصغرى) مرسى علم: 25°C (العظمى) / 15°C (الصغرى)

يُتوقع أن تستمر حالة الطقس المتقلبة والأمطار على السواحل الشمالية اليوم، لذا يجب على المواطنين توخي الحذر واتباع تعليمات الأرصاد الجوية.