نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف بيع كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مكاتب البريد، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بيع كراسات الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، وذلك بعد توقف بيع الكراسات في الأيام الماضية لإتاحة الفرصة لصرف المعاشات.

التفاصيل الهامة

تاريخ استئناف البيع : ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بعد تمديد فترة الشراء بدلًا من الموعد السابق (الثلاثاء 24 ديسمبر).

: ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بعد تمديد فترة الشراء بدلًا من الموعد السابق (الثلاثاء 24 ديسمبر). زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة: تم زيادة عدد مكاتب البريد التي تبيع كراسات الشروط إلى 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين وتجنب التزاحم.

إجراءات شراء كراسات الشروط

البيع في مكاتب البريد : يمكن للمواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط التوجه إلى مكاتب البريد المخصصة.

: يمكن للمواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط التوجه إلى مكاتب البريد المخصصة. رفع المستندات إلكترونيًا : على المواطنين رفع مستنداتهم بشكل كامل على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط shmff.gov.eg.

: على المواطنين رفع مستنداتهم بشكل كامل على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط shmff.gov.eg. لا داعي للتزاحم: ليس من الضروري شراء الكراسة مسبقًا، حيث يتم تطبيق نظام الأولويات في الحجز.

تسعى هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان عدالة توزيع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".