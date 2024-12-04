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حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 5-12-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:03 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 5-12-2024

مهنياً: يوم صعب وحذر ما يحتم عليك كل الحرص واليقظة من التقلبات والضغوط ذات الصلة بالمسائل المالية والتنبه من المتاعب أو السقطات.

عاطفياً: تظهر ظروف صعبة على الصعيد العاطفي تسبب الحزن أو القلق، وتشتد المشاكل فعليك حماية ستقرارك العائلي.

صحياً: إضطراب في التنفس ناجم عن التهابات في القصبة الهوائية نتيجة تعرضك للبرد في مكان مرتفع.

حظك اليوم برج الثور الخميس 5-12-2024

مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك

عاطفياً: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائياً، بل استشر طبيبك أولاً

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5-12-2024

مهنياً: تنتقل من موقع المتعاقد مع مؤسسة الى الموظف الدائم، وربما يشير الوضع ايضاً إلى زيادة على الراتب او هبة مالية تحصل عليها.

عاطفياً: ترتبك نتيجة مسألة عاطفية أوعائلية طارئة، وتحتاج الى من يسديك النصيحة قبل اتخاذ اي قرار.

صحياً: وضعك الصحي ليس على خير ما يرام، حاول التقليل من كل ما يضر جسمك، وكن معتدلاً في وجباتك اليومية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-12-2024

مهنياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 5-12-2024

مهنياً: تستفيد من ظروف جيدة وقد تكون مفاجئة وتولد في نفسك الغبطة، وتتقدم في مجالك المهني بشكل سريع

عاطفياً: يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور

صحياً: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات

حظك اليوم برج العذراء الخميس 5-12-2024

مهنياً: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك.

عاطفياً: لا تبدو هذا اليوم مهتماً بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة.

صحياً: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 5-12-2024

مهنياً: استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهما تكن كبيرة، فأنت على قدر المسؤولية

عاطفياً: تتسم علاقتك بالشريك بالجدية، وتنطلقان معاً في رحلة الزواج وبناء أسرة على أسس واضحة تكون الثقة المتبادلة قاعدتها الأساسية

صحياً: لا تخذل كل من يدعوك إلى مشاركته في رحلة إلى الطبيعة، فهي مفيدة لك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5-12-2024

مهنياً: أعد النظر مرة ومرتين وأكثر في طريقة إسرافك المال الذي تجنيه، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً.

عاطفياً: استمع إلى الشريك بآذان صاغية وقلب مفتوح، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.

صحياً: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائياً من آلام الظهر.

حظك اليوم برج القوس الخميس 5-12-2024

مهنياً: تكسر كل القيود وتتمتع بحرية في عملك طالما فقدتها، وتكافأ على جهود سابقة أو يقدر الآخرون قيمتك، فتنجز أعمالاً وتخترق الحواجز بتفاؤل تام.

عاطفياً: قد يكون لاهتمامك بالشأن المهني الحصة الكبرى على حساب حياتك العاطفية ثمن باهظ فيما بعد، لذا لا تخيب آمال الشريك ولا تسمح للغيرة بالتأثير في استقرارك العاطفي.

صحياً: تضطر إلى تأجيل بعض الأعمال نتيجة شعورك بتعب لم تعرفه من قبل، وتستأذن المسؤولين عنك منحك إجازة لترتاح قليلاً.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-12-2024

مهنياً: تزداد مسؤولياتك المهنية هذا اليوم لكن النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً لم تكن تتوقعها وتنقل إلى منصب جديد.

عاطفياً: تجنّب هذا اليوم المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها دروساً وخذ الحكمة منها خشية الوقوع فيها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية يزولان قريباً، وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-12-2024

مهنياً: يوم معاكس لمختلف تطلعاتك فتشعر بالغضب والاستياء والفشل، ويتسلط الضوء على أخطائك وهفواتك ويجعلك تدخل مرحلة صعبة.

عاطفياً: تقرر الانفصال او تواجه الحبيب ببعض الحقائق، وقد تضطر إلى معالجة مشكلة عائلية شائكة، واذا شعرت ببعض الاحراج فإن الامر لن يطول.

صحياً: لا بأس من ممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-12-2024

مهنياً: أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.

عاطفياً: إذا لم تكن مرتبطاً، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة، وستكون بأحسن حال وتعرف أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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