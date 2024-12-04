حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 5-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:03 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 5-12-2024

مهنياً: يوم صعب وحذر ما يحتم عليك كل الحرص واليقظة من التقلبات والضغوط ذات الصلة بالمسائل المالية والتنبه من المتاعب أو السقطات.

عاطفياً: تظهر ظروف صعبة على الصعيد العاطفي تسبب الحزن أو القلق، وتشتد المشاكل فعليك حماية ستقرارك العائلي.

صحياً: إضطراب في التنفس ناجم عن التهابات في القصبة الهوائية نتيجة تعرضك للبرد في مكان مرتفع.

حظك اليوم برج الثور الخميس 5-12-2024

مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك

عاطفياً: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان

صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائياً، بل استشر طبيبك أولاً

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5-12-2024

مهنياً: تنتقل من موقع المتعاقد مع مؤسسة الى الموظف الدائم، وربما يشير الوضع ايضاً إلى زيادة على الراتب او هبة مالية تحصل عليها.

عاطفياً: ترتبك نتيجة مسألة عاطفية أوعائلية طارئة، وتحتاج الى من يسديك النصيحة قبل اتخاذ اي قرار.

صحياً: وضعك الصحي ليس على خير ما يرام، حاول التقليل من كل ما يضر جسمك، وكن معتدلاً في وجباتك اليومية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-12-2024

مهنياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 5-12-2024

مهنياً: تستفيد من ظروف جيدة وقد تكون مفاجئة وتولد في نفسك الغبطة، وتتقدم في مجالك المهني بشكل سريع

عاطفياً: يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور

صحياً: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات

حظك اليوم برج العذراء الخميس 5-12-2024

مهنياً: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك.

عاطفياً: لا تبدو هذا اليوم مهتماً بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة.

صحياً: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 5-12-2024

مهنياً: استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهما تكن كبيرة، فأنت على قدر المسؤولية

عاطفياً: تتسم علاقتك بالشريك بالجدية، وتنطلقان معاً في رحلة الزواج وبناء أسرة على أسس واضحة تكون الثقة المتبادلة قاعدتها الأساسية

صحياً: لا تخذل كل من يدعوك إلى مشاركته في رحلة إلى الطبيعة، فهي مفيدة لك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5-12-2024

مهنياً: أعد النظر مرة ومرتين وأكثر في طريقة إسرافك المال الذي تجنيه، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً.

عاطفياً: استمع إلى الشريك بآذان صاغية وقلب مفتوح، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.

صحياً: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائياً من آلام الظهر.

حظك اليوم برج القوس الخميس 5-12-2024

مهنياً: تكسر كل القيود وتتمتع بحرية في عملك طالما فقدتها، وتكافأ على جهود سابقة أو يقدر الآخرون قيمتك، فتنجز أعمالاً وتخترق الحواجز بتفاؤل تام.

عاطفياً: قد يكون لاهتمامك بالشأن المهني الحصة الكبرى على حساب حياتك العاطفية ثمن باهظ فيما بعد، لذا لا تخيب آمال الشريك ولا تسمح للغيرة بالتأثير في استقرارك العاطفي.

صحياً: تضطر إلى تأجيل بعض الأعمال نتيجة شعورك بتعب لم تعرفه من قبل، وتستأذن المسؤولين عنك منحك إجازة لترتاح قليلاً.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-12-2024

مهنياً: تزداد مسؤولياتك المهنية هذا اليوم لكن النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً لم تكن تتوقعها وتنقل إلى منصب جديد.

عاطفياً: تجنّب هذا اليوم المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها دروساً وخذ الحكمة منها خشية الوقوع فيها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية يزولان قريباً، وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-12-2024

مهنياً: يوم معاكس لمختلف تطلعاتك فتشعر بالغضب والاستياء والفشل، ويتسلط الضوء على أخطائك وهفواتك ويجعلك تدخل مرحلة صعبة.

عاطفياً: تقرر الانفصال او تواجه الحبيب ببعض الحقائق، وقد تضطر إلى معالجة مشكلة عائلية شائكة، واذا شعرت ببعض الاحراج فإن الامر لن يطول.

صحياً: لا بأس من ممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-12-2024

مهنياً: أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.

عاطفياً: إذا لم تكن مرتبطاً، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة، وستكون بأحسن حال وتعرف أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك.