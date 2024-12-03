أرقام لا تفوتك من كأس العالم للأندية قبل قرعة نسخة 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعديلات جذرية على نظام البطولة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، بعد اعتمادها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما أن المشاركة سنويًا كانت تقتصر فقط فى السابق على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، والتي تجرى في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يشارك الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هما الهلال السعودي والعين الإماراتي.

قرعة كأس العالم للأندية 2025 .. ريال مدريد الأكثر تتويجًا

وفاز 12 ناديًا مختلفاً ببطولة كأس العالم للأندية تاريخيًا عبر الـ20 نسخة التي أقيمت منذ عام 2000 حتى 2023، كما أنه لم يفز سوى 3 أندية من خارج القارة الأوروبية وجميعها من البرازيل، وهي أندية كورينثيانز وساو باولو وإنترناسيونال.

ويتصدر ريال مدريد الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 5 ألقاب، فيما يأتي برشلونة الغريم التقليدي في إسبانيا وصيفًا برصيد 3 ألقاب، بينما يعد مانشستر سيتي حامل لقب آخر نسخة بالنظام القديم.

أرقام لا تفوتك من كأس العالم للأندية

نستعرض أرقام لا تفوتك من كأس العالم للأندية عبر التاريخ:

5 بطولات يتصدر بها ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة

10 مليار يورو القيمة السوقية لكل الأندية المشاركة في نسخة 2025

4 ألقاب في رصيد جوارديولا كأكثر مدرب تتويجًا بالبطولة مع 3 فرق مختلفة

7 أهداف يتصدر بهم كريستيانو رونالدو قائمة هدافى مونديال الأندية تاريخيًا

10 عدد مرات مشاركة الأهلى في البطولة وثانى أكثر حضورا بعد أوكلاند سيتي

15 مباراة يتصدر بها حسين الشحات قائمة الأكثر مشاركة

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

كانت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت أنها ستنقل قرعة كأس العالم للأندية مع إجراء تغطية خاصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمي، مع البث المباشر على منصة الفيفا.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تحويل بطولة كأس العالم للأندية "المصغرة" إلى بطولة أُخرى بمسمى "كأس الإنتركونتننتال"، بعدد مباريات مختلف ونظام جديد، ويفترض أن الشكل الجديد لمونديال الأندية سيجعل البطولة تقام مرة كل 4 أعوام، على أن تكون البداية فى 2025.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025

قائمة الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، هي: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندزالياباني، العين الإماراتي، أولسان الكوري الجنوبي، تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوي، مونتيري وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكي، وإنتر ميامي "البلد المضيف".

نظام كأس العالم للأندية 2025

البطولة الجديدة فى كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، مقسمة إلى ثماني مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

يشارك فى مونديال الأندية، 32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

وتبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.