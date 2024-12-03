الرئيس السيسي: "الدولة ستواصل دعم ذوي الهمم وتمكينهم.. لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ذوي الهمم، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "الدولة ستواصل دعمهم وتمكينهم؛ لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه".