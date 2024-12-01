محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول والسيتي ويعادل رقم روني التاريخي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - توج محمد صلاحنجم ليفربول بجائزة رجل مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بعدما قاد الريدز للفوز 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح الموقع الرسمي محمد صلاح، أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد مان سيتي، بعد تألقه اللافت والاشتراك في هدفي اللقاء.

صلاح بدأ المباراة بصناعة الهدف الأول لزميله الهولندي كودي جاكبو، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى أن محمد صلاح تمكن من تسجيل وصناعة هدف في 36 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادل محمد صلاح الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، والذي سجل وصنع أهدافا في 36 مباراة.

أهداف مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وقاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزى، لتحقيق فوز ثمين على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025.

أحرز كودى جاكبو الهدف الأول لصالح ليفربول ضد مان سيتي من صناعة النجم المصري محمد صلاح بالدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وأضاف النجم المصرى الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 77 من اللقاء.

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول ضد مان سيتي

يحتل الريدز الصدارة برصيد 34 نقطة، وفارق 11 نقطة كاملة عن السيتي حامل اللقب آخر 4 مواسم، والذي يملك رصيد 23 نقطة فقط فى المركز الخامس.

جمع ليفربول نقاطه الـ34 فى الدوري الانجليزي الموسم الحالي، بعد خوض 13 مباراة، فاز خلالها في 11 مباراة والتعادل في لقاء والخسارة فيمثله وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 8 أهداف، أما السيتي فقد فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 4 مواجهات، وأحرز 22 هدفا وتلقى 19 هدفًا.

ويقدم ليفربول مستويات مميزة الموسم الحالي تحت قيادة مدربه آرنى سلوت، الذي تولي المهمة خلفًا للألماني يورجن كلوب، وآخرها الفوز أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.