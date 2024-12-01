وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره المالي في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالي، استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد الاول من ديسمبر وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب"، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود البلدين.

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات الودية التي تربط البلدين، مؤكداً على أن العلاقات تستند على أسس من التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، كما شدد على التزام مصر بمواصلة دعمها لمالي في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. واتفق الطرفان على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع التركيز على قطاعات الصحة، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لجهود مالي الرامية لمُكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والسيطرة على كافة أراضي الدولة، مشدداً على موقف مصر الثابت بإدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب، مستعرضاً تجربة مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كما أعرب عن حرص مصر على الاستمرار في دعم قدرات المؤسسات الوطنية المالية في مختلف القطاعات عن طريق برامج التدريب التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لفض النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن عدد من المنح الدراسية للطلاب الماليين للدراسة في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب افريقيا والقرن الافريقي، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية، وكذلك موضوع الأمن المائي المصري. وأكد الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كما اتفقا على تبادل التأييد في الترشيحات الدولية.