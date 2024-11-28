نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من أمين عام الآثار بالانتهاء من اللائحة التنظيمية للعاملين (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع لائحة الموارد البشرية ونظام العاملين في المجلس الأعلى للآثار.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على مستند هام وهو خطاب اللواء إيهاب سليمان مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة الموجه لعدد من المختصين وذوي الخبرة والحيثية داخل المجلس الأعلى للآثار لإرسال مقترحاتهم وما يرونه حول اللائحة ونظام العاملين على أن يتم الانتهاء من صياغة المقترح بحد أقصى خلال أسبوع لإرساله إلى الأمين العام.

يذكر أن مسألة لائحة الموارد البشرية ونظام العاملين في المجلس الأعلى للآثار أصبحت الشغل الشاغل لكل موظفي الوزارة حيث ينتظرونها بشكل عاجل كي تنتظم الأمور المالية والإدارية لهم.

حيث يعاني العاملين في المجلس الأعلى للآثار من تدني في الرواتب حسبما علمت دوت الخليج من العديد من المصادر داخل أروقة المجلس، وكذلك في تفاوت متباين في الأجور والمكافآت.

كما يعاني العاملين من مشكلة الأحر المكمل التي تعتبر صداع مزمن لدى الهيكل الإداري في وزارة السياحة والآثار

وفي ذات السياق يشكو العاملين في المجلس الأعلى للآثار من تباين الأجور بينهم وبين العاملين في القطاع السياحي.

وتلك الأمور يعول الكثيرون في انتهاء أمرها على إصدار اللائحة والهيكل التنظيمي للعاملين بالمجلس وهو الأمر الذي أثاره العديدون على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة