وزير الخارجية يستقبل نائبة وزير خارجية فيتنام (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الخميس، "نجوين مينه هانج" نائبة وزير الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية.

أكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهًا إلى الاحتفال بالذكري الـ٦٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام العام الماضي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، معربًا عن التطلع لدفع التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وزير الخارجية يستقبل نائبة وزير خارجية فيتنام

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، أشار وزير الخارجية، إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، كما نوه بـ الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى حرص الجانب المصري على تعظيم الاستفادة من خبرات فيتنام في المجالات التي تتمتع بها بميزة نسبية، خاصة في ظل الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز بنية الاستثمار وتوطين الصناعة.

وزير الخارجية يستقبل نائبة وزير خارجية فيتنام

هذا، وقد عُقدت الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام يوم ٢٨ نوفمبر، حيث ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، فيما ترأس الوفد الفيتنامي "نجوين مينه هانج" نائبة وزير الخارجية، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وزير الخارجية يستقبل نائبة وزير خارجية فيتنام

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجتمعي رجال الأعمال من البلدين واتحاد الغرف التجارية والصناعات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.