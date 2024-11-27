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«وزير التعليم» يتفقد انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدد من مدارس بني سويف

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس، تابعة لإدارتي الواسطى، وناصر التعليمية بمحافظة بني سويف؛ وذلك في إطار مواصلة متابعة انتظام العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وقد رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

 

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واستهل الوزير جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة الواسطى التعليمية، حيث تفقد مدرسة "سعداوي مجاهد عبد الغني الثانوية المشتركة"، والتي تضم ٤٩٩ طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده لفصول المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطلاب خلال اختبارات الشهر السابقة.

 

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وعقب ذلك، قام الوزير بتفقد مدرسة "المصلوب الابتدائية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها ١٠١٧ طالبًا، مقسمين على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تابع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، كما تابع الخطة العلاجية لمستوى الطلاب في الرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية. 

 

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ثم توجه الوزير إلى مدرسة "معصرة أبو صير الجديدة الابتدائية"، التي يبلغ عدد طلابها ٢٩٨ طالبًا، حيث حرص خلال تفقده المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، ومراجعة دفاتر تسجيل درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي.

 

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ثم توجه الوزير إلى عدة مدارس تابعة لإدارة ناصر التعليمية، حيث تفقد مدرسة "الحمام الإعدادية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها ٦١٨ طالبًا.

 

وخلال تفقده للفصول، حرص الوزير على متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من ومدى استيعابهم للمواد الدراسية.

 

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كما أجرى الوزير حوارا مع بعض الطلاب بالمدرسة حول قدراتهم على التحصيل الدراسي داخل المدرسة ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، مؤكدا أن تطبيق هذه التقييمات تساهم في تعرف الطالب على مستواه الدراسي وتحصيله للدروس أولا بأول.

 

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "الحمام الثانوية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٨ طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على التحقق من مستوى الطلاب الدراسي، ومتابعة نسب الحضور والغياب، وكذلك مناقشة الطلاب حول تطلعاتهم المستقبلية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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